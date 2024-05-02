Вашингтон, 2 мая, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Переговоры США с Украиной на тему соглашения о безопасности сроком на десять лет являются свидетельством желания американского президента Джо Байдена продлить украинский конфликт ещё на годы. Такое мнение 1 мая высказал обозреватель журнала The American Conservative Брэдли Девлин.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он напомнил, что в минувшие выходные глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что Киев с Вашингтоном обсуждают соглашение, которое фактически продлит участие США в конфликте сроком на десять лет.

«Внешнеполитический истеблишмент [США] решил: минимум десять лет. Можно ли уже назвать это [вечным конфликтом] (с Россией. — Прим. ред.)?» — задался вопросом обозреватель.

По словам Девлина, действующая американская администрация пытается заключить соглашение с Украиной из страха перед возможностью победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США, так как если он и согласится продолжать выделять кредиты Киеву, то общее направление политики Трампа всё равно окажется связано с уходом Вашингтона из Восточной Европы.

«Администрация Байдена пытается обеспечить вечный конфликт на Украине», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель 28 апреля заявил, что не ждёт скорого завершения украинского конфликта. Он также в очередной раз заявил о том, что Брюссель должен, по его утверждению, поддерживать Киев.

Американский предприниматель, владелец компании Space X и мультимиллиардер Илон Маск 29 апреля назвал безумием переговоры США с Зеленским о возможности продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона. По словам бизнесмена, он боится, что конфликт на Украине не закончится никогда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддержка киевского режима со стороны Запада не изменит ход спецоперации. Он добавил, что поставки оружия Киеву только истощат ресурсы стран, принимающих в этом участие.