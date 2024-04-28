Брюссель, 28 апреля, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель 28 апреля в своём выступлении на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде заявил, что не ожидает скорого завершения военного конфликта на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом он отметил, что его часто спрашивают, долго ли ещё Евросоюз будет поддерживать Киев. ЕС должен выполнять своё обещание помогать Украине столько, сколько это потребуется, сказал Боррель.

В то же время Боррель связал поддержку Киева со стороны Евросоюза с решениями руководства киевского режима, продолжать ли конфликт.

«Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но мы могли бы избежать того, чтобы украинцы на протяжении долгого времени умирали за Донбасс. Мы должны продолжать поддерживать Украину, пока Украина сопротивляется», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные страны оказались в шаге от отправки своих войск на Украину. Такое решение может утянуть Европу на дно, сказал Орбан.

Также в апреле 2024 года премьер Венгрии заявил, что конфликт на Украине может быть окончен к концу 2025 года, если на выборах в Европарламент в июне 2024 года и на выборах президента США в ноябре 2024 года победят кандидаты, заинтересованные в мире, а не в военных действиях.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск западных стран на Украину. Лидеры ряда западных государств, а также НАТО, в свою очередь, заявили, что таких планов у них нет, но Запад будет продолжать оказывать Киеву военную поддержку. Боррель отмечал, что Запад не будет отправлять на Украину своих солдат и не будет «умирать за Донбасс». Мёртвые умереть и не могут, ответила главе внешнеполитического ведомства ЕС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.