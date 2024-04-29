Вашингтон, 29 апреля, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Переговоры США с главой киевского режима Владимиром Зеленским о возможности продолжения поддержки Вашингтоном Украины являются безумием. Такое мнение 29 апреля высказал американский предприниматель, владелец компании Space X и мультимиллиардер Илон Маск в соцсети Х (ранее Twitter).

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

«Это безумие», — написал он, комментируя пост бизнесмена Дэвида Сакса про слова Зеленского о работе с США над соглашением о поддержке Киева сроком на десять лет.

Маск также отметил, что опасается того, что украинский конфликт не закончится никогда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 апреля лидер киевского режима заявил, что ведёт переговоры с США о подписании двустороннего соглашения о безопасности на десять лет вперёд. По утверждению Зеленского, обсуждается военная, финансовая и политическая поддержка Киева со стороны Вашингтона.

В январе 2024 года газета The Washington Post написала о намерении США предоставить Украине гарантии безопасности сроком на десять лет. Отмечалось, что американская сторона хочет взять обязательства поддерживать краткосрочные военные операции киевского режима, усиливать украинские войска, защищать и восстанавливать промышленную и экспортную базу Украины, а также оказывать Киеву помощь в проведении «реформ» для вступления в ЕС и НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 апреля заявил, что Киев в открытую заявляет о планах устроить теракты в отношении российской инфраструктуры. Он подчеркнул, что это свидетельствует о правильности решения о начале СВО.