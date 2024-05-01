Москва, 1 мая, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон самолётного типа в небе над Белгородской областью. Об этом 1 мая сообщило Министерство обороны.

РИА Новости

Примерно в 15:30 мск военные пресекли очередную попытку Киева провести террористическую атаку c применением беспилотника самолётного типа по территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны рассказали, что в ночь на 1 мая силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов в небе над территорией России. В ведомстве уточнили, что из них сбили три над Воронежской областью и ещё по одному — над Рязанской, Белгородской и Курской областями.

Позднее в этот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что три частных дома получили повреждения в результате атаки украинского БПЛА. По его словам, в результате инцидента нет пострадавших.

Вечером 30 апреля Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью дроне ВСУ. Отмечалось, что киевский режим использовал для попытки террористической атаки по территории России беспилотник самолётного типа.