Москва, 3 октября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Вице-премьер, сопредседатель российско-кубинской торгово-экономической и научно-технической комиссии Дмитрий Чернышенко предложил провести следующее её заседание «на полях» Международной выставки-форума «Россия» в феврале 2024 года в Москве. Об этом сообщил аппарат Чернышенко 3 октября по итогам рабочей встречи с председателем Нацассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что совместные усилия Россия и Куба сосредоточили на договорённостях президентов Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля Бермудеса и глав правительств Михаила Мишустина и Мануэля Марреро Круса.

«Плодотворная работа в рамках комиссии даёт ощутимые результаты. В текущем году наметилась устойчивая положительная динамика роста двусторонней торговли», — отмечается в сообщении.

Скоро страны подпишут программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества до 2030 года, добавил Чернышенко. Как важное условие эффективной совместной работы он отдельно отметил проекты по добыче и переработке минеральных ресурсов, производству тростникового сахара, в сфере туризма, гостиничного бизнеса и солнечной энергетики.

Эрнандес в свою очередь указал, что переговоры получаются продуктивными на всех уровнях, благодаря чему Россия и Куба подписали соглашение о поощрении участия российских инвесторов в кубинских проектах.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Чернышенко сообщил о подписании с Кубой 10 соглашений о сотрудничестве. Как он рассказал, страны работают над созданием благоприятных условий для бизнеса и развитием банковской инфраструктуры для внешнеторговых контрактов и другими сопутствующими вопросами. Кроме того, вице-премьер пригласил кубинскую сторону поучаствовать в Играх будущего в 2024 году, где сразятся более двух тысяч спортсменов из разных стран, и президент Бермудес ответил согласием.

Позднее, 30 сентября, стало известно, что Россия и Куба согласовали программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2023–2030 годы. Мишустин поручил принять предложение Минэкономразвития о подписании программы сотрудничества, которое согласовал МИД и другие федеральные органы исполнительной власти.