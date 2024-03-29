Москва, 29 марта, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 29 марта, она длилась более получаса. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

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«Около полуночи на Солнце была зафиксирована сильная вспышка высшего балла X. Вспышка началась в 23:29, за полчаса до полуночи по московскому времени, и завершилась почти точно в полночь, в 00:01», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вспышка произошла в том же активном центре, который 24 марта вызвал сильную магнитную бурю.

В «Фобос» добавили, что, хотя крупные солнечные события всё ещё возможны, риски их воздействия на Землю снижены до минимального уровня.

Как передавало ИА Регнум, в Институте прикладной геофизики сообщили, что ночью 9 марта зафиксировали сильную вспышку на Солнце высокого класса М, она длилась 13 минут.

До этого жители нескольких российских регионов наблюдали северное сияние. В частности, это природное явление заметили в Ленинградской и Нижегородской областях, в Твери и Волоколамске. По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, на появление северных сияний влияет магнитная буря.