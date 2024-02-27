Москва, 27 февраля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Мощные вспышки на Солнце привели к неожиданной магнитной буре на Земле, сообщил 27 февраля центр погоды «Фобос» на своём сайте.

Global Look Press/z03/ZUMAPRESS. comz03/ZUMAPRESS.com

«Три мощных вспышки на Солнце, входящие в пятёрку самых сильных, произошедших с начала 25-го солнечного цикла, казалось бы, так и не смогли оказать существенного влияния на магнитосферу Земли. Однако часть солнечного вещества всё же зацепила нашу планету», — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что прогнозы моделей не ожидали развития магнитных бурь.

«Исходя из этого, можно предположить, что начавшаяся магнитная буря не станет более интенсивной и вскоре прекратится. Это первая магнитная буря с начала года», — уточнили в «Фобос».

Как передавало ИА Регнум, согласно данным Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ИПГ), на Солнце 9 февраля произошла вспышка самого высокого класса — Х3.3. Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов. Вспышка класса X является самой мощной и может спровоцировать магнитную бурю.

29 января на Солнце произошла мощная вспышка балла М6.7. Она продлилась с 06:54 мск до 08:15 мск, достигнув максимума в 07:38 мск. При этом магнитных бурь учёные не прогнозировали. После мощной вспышки на Землю обрушился шторм из радиации.

Член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович ранее в беседе с ИА Регнум пояснил, что мощные вспышки на Солнце продолжатся вплоть до 2025 года, потому что сейчас светило проходит период высокой активности. По словам учёного, частота вспышек на звезде связана с периодом её высокой активности, он повторяется примерно каждые 11 лет.