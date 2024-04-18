Москва, 18 апреля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. В ближайшие дни ожидаются солнечные вспышки высшего балла, в южном полушарии звезды накопилась энергия. Об этом 18 апреля рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

NASA

Как напомнил в беседе с «РИА Новости» учёный, последний раз активность Солнца резко увеличивалась в конце марта, когда также зарегистрировали одну из крупнейших за последние 20 лет вспышек.

«Примерно с началом апреля число вспышек на Солнце резко сократилось. Судя по всему, этот перерыв подходит к концу. Уже в ближайшие дни возможны вспышки высшего балла X», — сказал он.

По словам Богачева, в данный момент в южном полушарии звезды, на обращённой к Земле стороне, происходит накопление вспышечной энергии.

Самыми опасными в этом смысле днями могут стать 19 и 20 апреля, так как в эти дни крупнейшие активные центры будут располагаться точно на линии Солнце — Земля, добавил учёный.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где А — минимальный класс.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 марта произошла мощная солнечная вспышка, длившаяся более получаса. По информации центра погоды «Фобос», вспышка произошла в том же активном центре, который 24 марта вызвал сильную магнитную бурю.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили о сильной вспышке на Солнце высокого класса М в ночь на 9 марта. Позднее в институте зафиксировали вторую за двое суток сильную солнечную вспышку.

Центр погоды «Фобос» в конце февраля сообщил, что мощные вспышки на Солнце привели к неожиданной магнитной буре на Земле. Она стала первой с начала текущего года.