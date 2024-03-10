Москва, 10 марта, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Вторую за двое суток сильную вспышку на Солнце высокого класса М зафиксировали 10 марта в Институте прикладной геофизики.

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«10 марта в 15:13 мск в рентгеновском диапазоне <…> зарегистрировали вспышку М7.4 продолжительностью 31 минута», — сообщили ТАСС в институте.

По данным мониторинга космической погоды, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на умеренном уровне R2. При этом уровне происходит замирание низкочастотных радиоволн на десятки минут, что влияет на определение местоположения кораблей и самолётов и потерю радиоконтакта с ними.

Вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где А — минимальный класс. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 9 марта зафиксировали сильную вспышку на Солнце высокого класса М 1.3 продолжительностью 13 минут. По данным мониторинга космической погоды, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на уровне R1.

Последний сильный выброс протуберанцев на Солнце произошёл 17 февраля 2023 года. Его интенсивность составила Х2,2 балла. Кроме того, 9 января 2023 года на Солнце произошла сильная вспышка класса X1.9.