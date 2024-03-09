Москва, 9 марта, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Ночью 9 марта зафиксировали сильную вспышку на Солнце высокого класса М, сообщили в Институте прикладной геофизики.

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«Зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 13 минут», — заявили ТАСС в институте.

Вспышку зафиксировали 9 марта в 00:26 мск. По данным мониторинга космической погоды, влияние солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли в последние 24 часа было на самом низком уровне R1.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X, где А — минимальный класс. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, достигая Земли, они могут провоцировать магнитные бури.

Как сообщало ИА Регнум, последний сильный выброс протуберанцев на Солнце произошёл 17 февраля 2023 года, тогда его интенсивность составила Х2,2 балла. Помимо этого, 9 января 2023 года на Солнце произошла сильная вспышка класса X1.9.

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников в беседе с ИА Регнум 15 декабря 2023 года сообщил, что на Земле будут видны полярные сияния, что станет следствием очередной мощной вспышки на Солнце. Он отметил, что прямого влияния на здоровье человека вспышки не оказывают.

В феврале 2024 года в период между 01:00 и 02:00 мск специалисты зафиксировали самый крупный по мощности взрыв в этом солнечном цикле. Солнечная вспышка класса X6.3 стала наиболее крупной с 2017 года. Днём ранее, 22 февраля, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили о двух мощных вспышках на Солнце за менее чем 12 часов.