Москва, 1 мая, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом 1 мая на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Запад» <…> нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ», ― доложил представитель ведомства.

Удары по позициям украинской армии российские силы нанесли в районах Загоруйковки в Харьковской области, Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки потеряли до 30 военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишилась пяти автомобилей, гаубицы FН-70 производства Великобритании, орудия Д-20 калибра 122 мм, а также самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля подразделения группировки войск «Восток» российской армии, ведущие бои в ДНР в зоне СВО, заняли более выгодные рубежи. Российские бойцы в этом районе нанесли удары по личному составу и боевой технике двух бригад ВСУ, которые находились возле Старомайорского и Водяного в ДНР. Потери украинских сил составили до 100 военных.

В то же время российские военные группировки войск «Запад» отразили пять контратак ВСУ и нанесли серию ударов по украинской армии в ДНР и ЛНР.

Также за сутки группировка российских войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла удары по ВСУ в районах села Новобахмутовка и посёлка Очеретино в ДНР. ВС РФ отразили девять контратак ВСУ в районах посёлков Новгородское и Шумы и сёл Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Ленинское и Бердычи в ДНР.