Москва, 30 апреля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Запад» за сутки заняли в зоне СВО более выгодные рубежи, отразили пять контратак ВСУ и нанесли серию ударов по украинской армии в ДНР и ЛНР, сообщил 30 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Рамм/ИЗВЕСТИЯ

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сообщил Конашенков.

Контратаки украинской армии российские военные отразили в ЛНР в районах села Стельмаховка и посёлка Райгородка, а также села Крахмальное в Харьковской области. Украинские войска при этом потеряли до 90 военных, три автомобиля и 155-мм гаубицу М777 американского производства.

Представитель ведомства также сообщил, что группировка российских войск «Центр» улучшила в течение суток тактическое положение и нанесла удары по ВСУ в районах села Новобахмутовка и посёлка Очеретино в ДНР. ВС РФ отразили девять контратак ВСУ в районах посёлков Новгородское и Шумы и сёл Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Ленинское и Бердычи в ДНР.

Южная группировка российских войск за сутки улучшила положение по переднему краю, отметил Конашенков. Он сообщил об ударах, нанесённых российскими военными по ВСУ в районах сёл Раздоловка, Зализнянское, Клещеевка и города Красногоровка в ДНР. ВСУ потеряли до 440 военных, БМП, два танка, 155-мм гаубицу М198 американского производства, 122-мм гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной разведки.