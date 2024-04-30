Москва, 30 апреля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Российская группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 30 апреля заявили в Министерстве обороны.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Подразделения группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах Новобахмутовки и Очеретино в ДНР», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По информации Минобороны, российские военные отразили девять атак украинских штурмовиков в районах Новгородского, Семеновки, Нетайлово, Новокалиново, Шумов, Ленинского и Бердычей в ДНР.

Помимо этого, российские группировки войск «Юг» и «Запад» также улучшили положения по переднему краю и ликвидировали формирования ВСУ, потерявшие в боях до 90 военных.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС России полностью освободили посёлок Работино в Запорожской области. По его словам, новость поступила с ореховского направления, где российские военные продолжают громить ВСУ, а позднее станут известны детали освобождения посёлка.

Минобороны при этом сообщения Рогова не комментировало.