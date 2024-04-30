Москва, 30 апреля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» российской армии, ведущие бои в ДНР в зоне СВО, за последние сутки заняли более выгодные рубежи, потери украинских сил составили до 100 военнослужащих, заявил 30 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он добавил, что российские бойцы в этом районе также нанесли удары по личному составу и боевой технике двух бригад ВСУ, которые находились возле Старомайорского и Водяного в ДНР.

«Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, два пикапа и две 155-мм гаубицы М777 производства США», — сообщил генерал.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля Конашенков заявил о полном освобождении села Семёновка в ДНР. Российские подразделения также улучшили положение на этом направлении. ВСУ потеряли в ходе боёв на территории ДНР до 435 бойцов.

Минобороны также 29 апреля сообщило, что экипажи танков Т-80БВМ войсковой группировки «Восток» нанесли удары по опорным пунктам и личному составу ВСУ. Танкисты используют кочующую тактику, наносят удары по выявленным объектам и отходят по заготовленным путям отхода, используя для прикрытия дымовую завесу.