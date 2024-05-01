Москва, 1 мая, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Украинские военные за минувшие сутки потеряли до 400 бойцов в ДНР, сообщил 1 мая официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

«Потери противника составили до 400 военнослужащих <…> две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав», — заявил он.

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск также уничтожили семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Российские военные заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка в ДНР, добавил Конашенков.

Как сообщало 1 мая ИА Регнум, российская армия нанесла удар по штабу оперативного командования украинских войск «Юг», а также поразила живую силу и технику ВСУ в 112 районах. За минувшие сутки подразделения российской группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в районах Ленинского, Керамика и Очеретина в ДНР. Потери ВСУ там составили до 410 военнослужащих. Помимо этого, российская армия заняла более выгодные рубежи в Запорожской области.

Военный корреспондент Евгений Поддубный 1 мая сообщил, что российские военные ликвидировали в ДНР подполковника СБУ Ивана Попа. По словам военкора, он погиб при ударе по эшелону в населённом пункте Удачное, который находится в 15 км от Красноармейска.