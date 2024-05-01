Москва, 1 мая, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по штабу оперативного командования украинских войск «Юг». Об этом 1 мая рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражён штаб оперативного командования ВСУ «Юг», — сказал он.

Конашенков отметил, что также российские военные нанесли удары по личному составу и военной технике украинской армии в 112 районах.

Силы противовоздушной обороны ВС России за сутки уничтожили 29 дронов ВСУ, пять французских управляемых авиационных бомб Hammer и снаряд реактивной системы залпового огня «Ураган».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о нанесении удара по местам расположения бойцов ВСУ на северной окраине Харькова. По его словам, на позиции украинских войск сбросили авиабомбу ФАБ.

Ранее в этот же день Лебедев заявил об ударах по базам с живой силой ВСУ на турбазах в Очакове. Координатор отметил, что, по его мнению, удар нанесли для прощупывания ВСУ и чтобы не дать «расслабиться» бойцам украинских войск.

В Минобороны 1 мая рассказали, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили опорный пункт и личный состав украинской армии в зоне СВО. В ведомстве уточнили, что российские лётчики применили для этого авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.