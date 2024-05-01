Донецк, 1 мая, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали в ДНР подполковника СБУ Ивана Попа. Об этом 1 мая сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Российские войска ликвидировали подполковника СБУ Ивана Попа. Судя по месту уничтожения — Красноармейск (укр. Покровск)», — написал он.

Репортёр предположил, что силовик мог погибнуть в результате удара Вооружённых сил России по эшелону с переданными киевскому режиму западными вооружениями.

По его словам, речь может идти об ударе в населённом пункте Удачное, который находится в 15 км от Красноармейска.

Как передавало ИА Регнум, военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил, что российские военные ликвидировали элитного снайпера ВСУ с позывным Шаман. По данным репортёра, украинского военного ликвидировал российский стрелок из Татарстана.

Ранее российский снайпер с позывным Дым ликвидировал нескольких афроамериканских наёмников в городе Светлодарске в Артёмовском районе ДНР. По словам российского военного, бойцы ВСУ обезобразили лица убитых, чтобы в дальнейшем их не смогли опознать. Снайперы ВС России относят иностранных наёмников к приоритетным целям в зоне СВО.