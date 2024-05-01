Донецк, 1 мая, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Российские военные группировки войск «Восток» в течение суток заняли более выгодные рубежи, сообщил 1 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Луговское Запорожской области и Старомайорское Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

Представитель ведомства уточнил, что ВСУ в результате ударов, нанесённых Восточной группировкой войск, потеряли 110 военнослужащих, гаубицу FН-70 британского производства, САУ «Гвоздика» калибра 122 мм, два пикапа и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Он также сообщил, что положение по переднему краю улучшила за сутки группировка российских войск «Запад». Российские военные нанесли удары по ВСУ в районах сёл Загоруйковка в Харьковской области, Ямполовка в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. Украинская армия потеряла до 30 военных, гаубицу FН-70 производства, орудие Д-20 калибра 152 мм и САУ «Гвоздика».

Как отметил Конашенков, тактическое положение за сутки в зоне СВО улучшила российская группировка войск «Центр». Российские военные нанесли удары по ВСУ в районах села Ленинское и посёлков Керамика и Очеретино в ДНР. ВС России отразили девять контратак украинских подразделений.