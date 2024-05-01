Москва, 1 мая, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Российская армия 30 апреля поразила турбазы в Очакове, используемые украинскими войсками в качестве мест расположения личного состава. Об этом 1 мая рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

РИА Новости

«Днём 30 апреля были прилёты по побережью Очакова, где на разных турбазах засели бандеровцы», — привела его слова «Российская газета».

По словам Лебедева, удар нанесли для прощупывания ВСУ, с целью не дать украинским военным «расслабиться».

Координатор уточнил, что также российские военные нанесли удар по ангару с техникой ВСУ в Дмитровке.

Министерство обороны пока не сообщало о каких-либо ударах на контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска нанесли огневое поражение по позициям ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. По его данным, в результате украинская армия за сутки потеряла до 20 военнослужащих.

Ранее в этот же день Конашенков рассказал, что ВС России уничтожили ангар для сборки лёгких ударных беспилотных самолётов ВСУ и два склада украинской армии. Он добавил, что также российские войска поразили живую силу и военную технику украинской армии в 108 районах. Силы противовоздушной обороны армии России за это же время уничтожили десять дронов ВСУ, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer.