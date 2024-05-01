Москва, 1 мая, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по местам расположения бойцов украинской армии на северной окраине Харькова. Об этом 1 мая рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Виталий Невар/РИА Новости

По его словам, которые привела «Газета.Ru», на место расположения ВСУ сбросили авиабомбу ФАБ.

«Это, скорее всего, Большая Даниловка», — уточнил он.

По информации подполья, в этом районе, находящемся на северной окраине Харькова, вдоль объездной дороги находятся места расположения украинских войск.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении каких-либо ударов по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 мая украинское издание «Страна. ua» сообщило о взрыве в Харькове. На тот момент в Харьковской и Днепропетровской областях объявляли воздушную тревогу.

Украинские СМИ 30 апреля также сообщали в взрывах на территории Харькова. Тогда в Харьковской области тоже объявили воздушную тревогу.

Командир танкового батальона ВС России 29 апреля рассказал, что российские танкисты постоянно наносят удары по позициям украинских сил под Харьковом. По его словам, таким образом российские военные не дают ВСУ закрепиться на этом участке.