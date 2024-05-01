Донецк, 1 мая, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, применив авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом в среду, 1 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru Су-34 в небе

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», — указали в ведомстве.

Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции. Как уточнили в Минобороны, применение подобных боеприпасов позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ нанесли поражение личному составу и технике двух бригад ВСУ и заняли более выгодные рубежи на донецком направлении в зоне проведения СВО. За сутки украинские войска потеряли до 100 военнослужащих, две 155-миллиметровые гаубицы M777 американского производства и два пикапа.