Москва, 1 мая, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Законопроект о запрете на импорт урана из России, принятый американским Сенатом, даёт Вашингтону право продолжать его закупки и носит чисто пиаровский характер. Об этом 1 мая заявил главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

Veronika Lukasova/Global Look Press

Эксперт пояснил, что суть закона без красивых фраз сводится к тому, что покупать российский урановый продукт нельзя, но если очень хочется, то можно. При этом объёмы до 2028 года останутся прежними, что и до принятия документа.

«Из этого можно заключить, что обсуждаемый законопроект носит пиаровский или даже предвыборный характер», ― процитировал Уварова RT.

По данным Bloomberg, российские поставки обогащённого урана обеспечивают около четверти всего объёма потребностей более 90 коммерческих реакторов, что делают страну главным иностранным поставщиком этого ресурса для США.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля Верхняя палата Конгресса США единогласно одобрила законопроект о запрете на импорт обогащённого урана из России. Документ направили в Белый дом на подпись президенту Джо Байдену. Он вступит в силу через 90 дней с момента подписания. Ограничение будет действовать вплоть до 2040 года.

При этом отмечается, что до 2028 года министерство США по согласованию с госсекретарём и министром финансов допускает временные исключения, в том числе выдачу разрешений на импорт российского урана.

Советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди в августе 2023 года заявил, что США чрезмерно зависят от поставок российского ядерного топлива.

Американский лидер Джо Байден 19 апреля в ходе выступления в Вашингтоне с предвыборной речью заявил о намерении страны выйти из-под зависимости от российского ядерного топлива. По его словам, США произвели первые 90 килограммов обогащённого урана. Предполагается, что к концу года американские предприятия смогут произвести около тонны ресурса.

Китай и США по итогам 2023 года сталиглавными покупателями российского урана. Вашингтон нарастил импорт на 19% — до 702 тонн, опередив Пекин, сокративший при этом поставки на 32% — до 457 тонн. В пятёрку рейтинга также вошли Южная Корея, Франция и Казахстан. Общий же российский экспорт обогащённого урана за 2023 год превысил 1860 тонн.