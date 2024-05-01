Вашингтон, 1 мая, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Верхняя палата (Сенат) Конгресса Соединённых Штатов Америки в ходе заседания 30 апреля одобрила законопроект о запрете на импорт обогащённого урана из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Сенат проголосовал за принятие закона, запрещающего импорт обогащённого урана из России, и направил этот законопроект в Белый дом… Теперь его должен подписать президент Джо Байден», — говорится в материале.

Закон о запрете на импорт российского урана, единогласно одобренный законодателями, вступит в силу через 90 дней с момента подписания. Ограничение будет действовать вплоть до 2040 года.

При этом отмечается, что до 2028 года министерство энергетики Соединённых Штатов Америки по согласованию с госсекретарём и министром финансов допускает временные исключения, в том числе выдачу разрешений на импорт российского урана.

По данным Bloomberg, российские поставки обогащённого урана обеспечивают около четверти всего объёма потребностей более 90 коммерческих реакторов, что делают Россию главным иностранным поставщиком этого ресурса для США.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди заявил, что США чрезмерно зависят от поставок российского ядерного топлива. Позднее издание Financial Times сообщило, что представители атомной отрасли ожидают введение запрета на импорт обогащённого урана из России в 2024 году. 19 апреля президент Джо Байден в ходе выступления в Вашингтоне с предвыборной речью заявил о намерении страны выйти из-под зависимости от российского ядерного топлива. По его словам, США произвели первые 90 килограммов обогащённого урана. Предполагается, что к концу года американские предприятия смогут произвести около тонны ресурса.