Москва, 20 апреля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Главными покупателями российского урана в 2023 году стали США и Китай, следует из данных национальных статистических служб.

Донат Сорокин/ТАСС

Так, Китай сократил поставки на 32% — до 457 тонн. Вашингтон при этом сместил Пекин на второе место, нарастив импорт на 19% — до 702 тонн. В целом Россия экспортировала в прошлом году 1860 тонн обогащенного урана.

На третьем месте по импорту урана из России с 243 тоннами расположилась Южная Корея. В пятерку стран также вошли Франция, сократившая ввоз российского урна на 29% — до 223 тонн, и Казахстан, который нарастил импорт в пять раз — до 168 тонн. Далее в списке за 2023 году идут Германия, Бразилия и Нидерланды.

США, несмотря на рост импорта из России, в декабре 2023 года ввели запрет на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать до 2040 года. Документ предполагает ограничение на ввоз топлива, произведенного в России или одним из зарегистрированных в стране предприятий.

С начала 2023 года Вашингтон резко нарастил закупку урана из России. В первом полугодии 2023 года США приобрели 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

При этом в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом страна может на 30%, на поставки из России приходится около 20%.

Как сообщало ИА Регнум, летом советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди признал, что США зависят от ядерного топлива из России и несут из-за этого издержки. В свою очередь глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности государства. Она обратила внимание, что порядка 20% топлива, используемого американскими реакторами, идёт по контрактам с российскими поставщиками.

Эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил ИА Регнум, что США выгодно сотрудничество с Россией по закупке ядерного топлива. По его мнению, США окажутся в ситуации, когда будут вынуждены искать альтернативного поставщика в лице другой страны и перестраивать рынки либо увеличивать производство своего ядерного топлива.