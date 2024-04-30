Курск, 30 апреля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Украинские военные 30 апреля обстреляли села Козино в Курской области, из-за чего погибла женщина, а также ещё одна получила ранения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«Ранения получили две местные жительницы. Одна из них скончалась на месте, вторая госпитализирована в районную больницу», — уточнил он.

Старовойт выразил соболезнования родным и близким погибшей. Сотрудники местной администрации проводят обход села, чтобы выяснить последствия атаки.

Губернатор добавил, что утром 30 апреля украинская армия также нанесла удар по Козино, ранив двух мирных жителей. Их с помощью санитарной авиации отправили в Курскую областную клинику.

Минобороны России заявило, что с 15:30 до 16:30 средства ПВО сбили над Курской областью два украинских беспилотника самолётного типа, а также один над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля Старовойт сообщил об ударах ВСУ по селу Гордеевка и посёлку Глушково. Получили повреждения частные дома, никто не пострадал.

В ночь на 28 апреля российские средства ПВО уничтожили три дрона над Курской областью. Также они сбили девять беспилотников над Брянской областью и три над Калужской и два над Белгородской.