Курск, 30 апреля, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Украинские военные 30 апреля с помощью беспилотника сбросили зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино в Курской области, что привело к гибели мирного жителя, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Kremlin.ru

«Как установлено в ходе осмотра, в результате возникшего пожара погиб местный житель», — написал глава области.

Старовойт выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью человека.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля ВСУ также обстреляли в Курской области село Козино, из-за чего одна женщина погибла, а другая получила серьёзные ранения. Также утром при обстреле украинской армией этого населённого пункта пострадали двое мирных жителей.

29 апреля ВСУ нанесли удары в Курской области по селу Гордеевка и посёлку Глушково. В обоих населённых пунктах пострадали частные жилые дома, обошлось без жертв и пострадавших.