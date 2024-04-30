Берлин, 30 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Командование подразделения Вооружённых сил Украины раскрыло 30 апреля личность одного из убитых в немецком городе Мурнау военных. Об этом оно сообщило на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

U.S. Army Europe

«Он солдат 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ ВС Украины», — раскрыло командование личность погибшего.

Украинский военный проходил в Германии медицинскую реабилитацию после ранения, полученного в ходе боёв за Белогоровку в ЛНР в 2023 году.

Убийство в Мурнау-ам-Штаффельзее

Вечером 27 апреля рядом с торговым центром в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее нашли двух украинцев с колото-резаными ранами. Одному из них было 37 лет, второму — 23 года. Сообщалось, что один умер на месте, а второй позже в больнице. Как заявили в МИД Украины, погибшими оказались военнослужащие, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии.

Вскоре после инцидента местная полиция задержала подозреваемого. По утверждению Генеральной прокуратуры Мюнхена и полиции Баварии, им оказался 57-летний гражданин Германии и России. Прокуратура 28 апреля выдала ордер на его арест. Мужчину поместили под стражу. По данным полиции, он проживает в Германии с начала 1990-х годов.

В генконсульстве России 29 апреля заявили, что не имеют подтверждения, что мужчина, которого задержала немецкая полиция, имел российское гражданство. В дипмиссии подчеркнули, что в сообщениях СМИ фигурирует слово «русский». При этом в консульстве напомнили, что на территории Германии проживают сотни тысяч русскоязычных граждан, не являющихся российскими гражданами, а также тех, кто имеет два гражданства ― российское и немецкое.

Ссора на почве распития спиртного

В местной полиции считают, что между украинцами и задержанным произошла ссора. Предположительно, накануне конфликта все трое вместе выпивали. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что, согласно показаниям очевидцев, все трое были сильно пьяны.

Как рассказал местный житель немецкому новостному бренду Bayerische Rundfunk 24, задержанный и двое убитых были друзьями, совсем недавно они вместе пили пиво. В городе задержанного называют «русским немцем».

Один из российских дипломатов в Европе также подтвердил, что между убитыми в Германии украинцами и подозреваемым в их убийстве произошёл бытовой конфликт. По его словам, всю информацию о происшествии получили из прессы. При этом дипломат указал на то, что в СМИ появились спекуляции на тему «российского следа».