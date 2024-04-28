Киев, 28 апреля, 2024, 23:06 — ИА Регнум. В баварском городе Мурнау в Германии утром 27 апреля были обнаружены с колото-резаными ранами два украинца, выяснилось, что они служили в ВСУ. Подробности рассказали в украинском МИД.

www. globallookpress.com / IMAGO/Michael Bihlmayer

Рядом с торговым центром были зарезаны двое мужчин, 36 и 23 лет. Один из них скончался на месте, второй умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины.

Полиция задержала жившего рядом с торговым центром 57-летнего гражданина России, который подозревается в совершении двойного убийства. 28 апреля прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест.

«Погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Консулы Украины уточняют информацию о подразделениях, где они служили, и устанавливают связь с их родными», — цитирует заявление украинского МИД издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Других подробностей происшествия пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Австралии мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Сиднее, шесть человек погибли, в том числе ребёнок, восемь человек пострадали, написало издание Nine News.

Один из посетителей пытался помешать злоумышленнику сойти с эскалатора, он смог на какое-то время его задержать.

По данным издания, недалеко от места нападения находилась женщина-полицейский, она догнала нападавшего и, когда тот поднял нож, выстрелила в него. Мужчина скончался на месте.

Посольство России в Австралии и генеральное консульство РФ в Сиднее сообщили, что не располагают данными о гражданах России среди пострадавших в результате нападения в торговом центре в Сиднее.