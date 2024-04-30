Мюнхен, Германия, 30 апреля, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Мюнхена и полиция Баварии утверждают, что подозреваемый в убийстве двух украинских военнослужащих на юге Германии является гражданином России. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств, опубликованном 29 апреля.

Полиция Германии

Согласно заявлению, задержанный сразу после совершения преступления подозреваемый 57-летний мужчина, который, как утверждают правоохранители, является гражданином РФ, находится под стражей. Уточняется, что мужчина проживает в Германии с начала 1990-х годов.

По предварительным данным следствия, трое мужчин до преступления были знакомы друг с другом. Украинские граждане служили в ВСУ, а со второй половины 2023 года проходили в Германии реабилитацию.

Ранее в понедельник генеральное консульство России в Бонне сообщило, что на данный момент нет подтверждения того, что мужчина, задержанный в Германии по подозрению в убийстве украинцев, имеет российское гражданство. В консульстве напомнили, что на территории ФРГ постоянно проживают сотни тысяч русскоязычных граждан, в том числе тех, кто имеет двойное гражданство.

Как передавало ИА Регнум, вечером 27 апреля в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее нашли двух украинских мужчин с колото-резаными ранами. Один из них скончался на месте, второй — в больнице. Убитыми оказались военнослужащие. По мнению главы МВД Баварии Йоахима Херрманна, инцидент мог произойти на почве распития спиртного.