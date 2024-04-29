Берлин, 29 апреля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Между двумя убитыми в Германии украинцами и подозреваемым в их убийстве российским гражданином произошёл бытовой конфликт, сообщил 29 апреля «Известиям» один из российских дипломатов в Европе.

Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

«Всё, что мы знаем, мы читаем из той же прессы. Пока всё указывает на бытовой конфликт», — заявил собеседник газеты.

По его словам, в СМИ появились спекуляции на тему «российского следа».

При этом репортёры сообщили, что все трое мужчин были знакомы друг с другом, сидели за одним столом и выпивали.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 апреля рядом с торговым центром в немецком городе Мурнау-ам-Штафельзее нашли двух украинских мужчин с колото-резаными ранами. Одному из них было 37 лет, второму — 23 года. Один из них умер на месте, а второй скончался в больнице. Убитыми оказались военные, которые проходили в Германии реабилитацию.

Немецкая полиция задержала подозреваемого в убийствах. По данным СМИ, им оказался 57-летний гражданин Германии и России. В местной полиции считают, что между мужчинами произошла ссора. Прокуратура Мюнхена 28 апреля выдала ордер на арест задержанного.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн предположил, что ссора произошла на почве распития спиртного.