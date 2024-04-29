Берлин, 29 апреля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. На данный момент нет подтверждения того, что мужчина, которого в Германии задержали по обвинению в убийстве украинцев, имел российское гражданство. Об этом 29 апреля сообщили в Генконсульстве России в Бонне.

IMAGO/Justin Brosch/Global Look Press

В диппредставительстве в беседе с «РИА Новости» подчеркнули, что информация о задержании российского гражданина в связи с упомянутыми в СМИ событиями в генеральное консульство не поступала.

«На данный момент нет подтверждения, что у подозреваемого вообще имеется российское гражданство. В сообщениях СМИ фигурирует слово «русский», ― отметили в дипмиссии.

В консульстве напомнили, что на территории Германии постоянно проживают сотни тысяч русскоязычных граждан, не являющихся гражданами России, а также тех, кто имеет два гражданства ― российское и немецкое. Последних местные власти признают только в качестве граждан Германии.

В Генконсульстве добавили, что при необходимости готовы оказать консульское содействие задержанному в Мурнау на юге Баварии.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 апреля рядом с торговым центром в немецком городе Мурнау-ам-Штафельзее нашли двух украинских мужчин с колото-резаными ранами. Одному из них было 37 лет, второму — 23 года. Один из них умер на месте, а второй скончался в больнице. Убитыми оказались военные, которые проходили в Германии реабилитацию.

Немецкая полиция задержала подозреваемого в убийствах. По данным СМИ, им оказался 57-летний гражданин Германии и России. В местной полиции считают, что между мужчинами произошла ссора. Прокуратура Мюнхена 28 апреля выдала ордер на арест задержанного.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн предположил, что ссора произошла на почве распития спиртного.

Как заявил в беседе с «Известиями» один из российских дипломатов в Европе, между двумя убитыми в Германии украинцами и подозреваемым в их убийстве российским гражданином произошёл бытовой конфликт. При этом он отметил, что в СМИ появились спекуляции на тему «российского следа».