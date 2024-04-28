Берлин, 29 апреля, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Украинцы, которых нашли зарезанными в городе Мурнау на юге Баварии, и россиянин, подозреваемый в их убийстве, были в приятельских отношениях и даже вместе выпивали. Об этом сообщил местный житель немецкому новостному бренду Bayerische Rundfunk 24.

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«Мужчина рассказал, что подозреваемый и две его жертвы были друзьями и совсем недавно вместе пили пиво», — написало издание.

Также подозреваемого в убийстве в городе называют «русским немцем», якобы у него два гражданства.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн предположил, что ссора произошла на почве распития спиртного.

«Всё нужно прояснить. У нас ещё нет убедительных указаний на то, что это было, так сказать, отражение противостояния между Россией и Украиной», — цитирует BR24 Херрманна.

Как сообщало ИА Регнум, в Мурнау 27 апреля были обнаружены с колото-резаными ранами два украинца, выяснилось, что они служили в ВСУ, а в ФРГ проходили медицинскую реабилитацию.

Рядом с торговым центром были зарезаны двое мужчин, 36 и 23 лет. Один из них скончался на месте, второй — в больнице.

Полиция задержала жившего рядом с торговым центром 57-летнего гражданина России, который подозревается в совершении двойного убийства. Он уже арестован.

В Австралии мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Сиднее, шесть человек погибли, в том числе ребёнок, восемь человек пострадали, написало издание Nine News.