Москва, 30 апреля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, сообщило 30 апреля российское внешнеполитическое ведомство.

ТАСС/Сергей Савостьянов

«Таджикистанской стороне даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщил МИД.

В ходе телефонного разговора особо подчеркнули временный характер принятых мер и их ненаправленность против конкретной нации или религии.

Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия. Лавров и Мухриддин подтвердили приверженность стран к бережному отношению к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнёрства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, что сложности на сухопутных участках границы России связаны с повышенными мерами безопасности, а также с сохранением террористической угрозы. По словам дипломата, пограничники проводят проверочные мероприятия. Она также уточнила, что усиленные меры носят временный характер.

МВД сообщило 26 апреля, что в период празднования Дня Победы приоритетное внимание уделят антитеррористической защищённости. Подразделениям центрального аппарата и территориальным органам ведомства дали ряд поручений по итогам анализа оперативной обстановки.