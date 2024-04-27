Москва, 27 апреля, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Трудности с пересечением государственной границы России иностранными гражданами вызваны активизацией мер профилактики терроризма, эти шаги носят временный характер. Об этом 27 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«В связи с этим на пунктах пропуска через государственную границу, в том числе в ряде аэропортов, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля. Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации… Особо подчёркиваем, что такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно национальной принадлежности въезжающих лиц», — прокомментировала дипломат.

Захарова отметила, что в перечень оснований для наложения запрета на въезд в Россию изменений не вносилось, также отсутствуют дополнительные препятствия для пересечения госграницы иностранными гражданами при наличии всех необходимых документов.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД Таджикистана 27 апреля рекомендовали согражданам без острой необходимости временно воздержаться от поездок в Россию на любых видах транспорта.

В МИД России 27 апреля пояснили, что сложности на сухопутных участках границы России связаны с повышенными мерами безопасности, а также с сохранением террористической угрозы. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, пограничники проводят проверочные мероприятия, причём контроль осуществляется вне зависимости от гражданства пересекающих границу. Информация в сообщениях СМИ о количестве «застрявших» у пограничных переходов автотранспортных средств преувеличена, подчеркнула дипломат.