МИД: усиленные меры на российской границе носят временный характер
МИД: РФ принимает все меры для разрешения сложностей прохождения госграницы
Москва, 27 апреля, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Трудности с пересечением государственной границы России иностранными гражданами вызваны активизацией мер профилактики терроризма, эти шаги носят временный характер. Об этом 27 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В связи с этим на пунктах пропуска через государственную границу, в том числе в ряде аэропортов, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля. Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации… Особо подчёркиваем, что такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно национальной принадлежности въезжающих лиц», — прокомментировала дипломат.
Захарова отметила, что в перечень оснований для наложения запрета на въезд в Россию изменений не вносилось, также отсутствуют дополнительные препятствия для пересечения госграницы иностранными гражданами при наличии всех необходимых документов.
Как сообщало ИА Регнум, в МИД Таджикистана 27 апреля рекомендовали согражданам без острой необходимости временно воздержаться от поездок в Россию на любых видах транспорта.
В МИД России 27 апреля пояснили, что сложности на сухопутных участках границы России связаны с повышенными мерами безопасности, а также с сохранением террористической угрозы. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, пограничники проводят проверочные мероприятия, причём контроль осуществляется вне зависимости от гражданства пересекающих границу. Информация в сообщениях СМИ о количестве «застрявших» у пограничных переходов автотранспортных средств преувеличена, подчеркнула дипломат.