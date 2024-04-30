Москва, 30 апреля, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили ангар для сборки лёгких ударных беспилотных самолётов украинской армии, а также два склада ВСУ. Об этом 30 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражён ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолётов, два склада военно-технического имущества», — сказал он.

Конашенков уточнил, что также российские военные нанесли удары по личному составу и военной технике украинских войск в 108 районах.

Силы противовоздушной обороны ВС России за сутки сбили десять дронов ВСУ, а также шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 апреля в Минобороны рассказали, что экипаж вертолёта Ми-35М поразил опорные пункты и живую силу украинской армии в зоне ответственности российской группировки войск «Центр». В ведомстве уточнили, что российские вертолётчики использовали для ударов неуправляемые авиационные ракеты.

Ранее в этот же день в военном ведомстве заявили об уничтожении экипажами БМП-3 группировки войск прикрытия госграницы России укреплённых позиций ВСУ в сопредельном с Белгородской областью районе. Отмечалось, что также удалось уничтожить личный состав украинского расчёта FPV-дронов.

Конашенков 29 апреля рассказал, что российские военные уничтожили за сутки цех сборки дронов ВСУ. Он добавил, что также ВС России поразили живую силу и военную технику украинских войск в 110 районах.