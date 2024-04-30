Вашингтон, 30 апреля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Американский миллиардер, основатель SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск посмеялся над проблемами с памятью президента США Джо Байдена.

Sebastian Gollnow/Global Look Press Илон Маск

Один из пользователей соцсети 30 апреля опубликовал мем, на котором тело героя фильма «Матрица» Морфеуса совместили с головой американского лидера в чёрных очках и подписали: «Что, если я скажу тебе, что я забыл, что я сказал тебе». В комментариях к публикации Маск поставил смеющийся смайлик.

Байден — самый возрастной президент в истории США и регулярно допускает в публичных выступлениях оговорки. В последние месяцы его проблемы с памятью проявились острее — Байден трижды рассказывал истории, в которых ошибался и упоминал вместо действующих глав государств их уже скончавшихся предшественников. Спецпрокурор Роберт Хёр в своём отчёте по итогам расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом указал, что в ходе общения с его командой Байден показал проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари отметил, что Байден демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции и улучшения ожидать вряд ли стоит. Путать слова, факты и допускать ошибки в речи нормально время от времени для любого человека. Но в случае Байдена провалы в памяти, замедление речи и странности в поведении вызывают беспокойство, пояснил врач. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала оскорбительным вопрос журналиста в ходе интервью радиостанции WBT о наличии деменции у президента США.

Во время выступления в Вашингтоне на конференции профсоюзов строительной отрасли Байден прочёл техническую подсказку с телесуфлёра. Он спокойно говорил потенциальным избирателям о решении пойти на второй президентский срок и за этими предложениями последовало слово «пауза», написанное на телесуфлёре вместе с текстом, и он прочёл его вслух.

Четверо из десяти американцев не уверены, что действующий президент США в случае переизбрания доживёт до конца своего второго срока, заявила директор социологической компании по изучению общественного мнения JL Partners Скарлетт Магуайр.