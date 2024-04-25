Вашингтон, 25 апреля, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Четверо из десяти американцев не уверены, что действующий президент США Джо Байден в случае переизбрания доживёт до конца своего второго срока. Об этом заявила в политическом шоу The Sun директор социологической компании по изучению общественного мнения JL Partners Скарлетт Магуайр.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Магуайр признала, что итоги опроса показали, что многие обеспокоены возрастом Байдена, его когнитивными способностями и очевидным ухудшением здоровья.

По её словам, большинство американцев предпочитают кандидатуру Дональда Трампа, который пусть на десять лет, но моложе своего оппонента.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден вслух прочитал во время выступления в Вашингтоне на конференции профсоюзов строительной отрасли техническую подсказку с телесуфлёра. Когда он это понял, рассмеялся под аплодисменты зрителей.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала слова Байдена о запрете Израилю нападать на Хайфу ― город, расположенный на территории еврейского государства.

В феврале 2024 года глава Белого дома в ответ на доклад спецпрокурора Роберта Хёра, в котором он утверждает, что у президента плохо с памятью, заявил, что с его памятью всё хорошо и никакие рекомендации ему не нужны.

Трамп 13 апреля заявил, что действующий американский лидер, по его мнению, не может связать двух слов и не отдаёт себе отчёта в том, что делает. Он также вновь подчеркнул, что действия Байдена могут спровоцировать мировую войну.