Москва, 30 апреля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Украинская армия за минувшие сутки потеряла до 440 военнослужащих в Донецкой Народной Республике, сообщил 30 апреля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«Потери противника составили до 440 военнослужащих, два танка <…> 155-мм гаубица М198 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной разведки», — заявил он.

Подразделения Южной группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Раздоловка, Зализнянское, Красногоровка и Клещеевка в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 30 апреля заявил о полном освобождении посёлка Работино в Запорожской области от ВСУ. Он также пообещал позднее уточнить детали освобождения посёлка.

В Минобороны 30 апреля заявили, что российские системы противовоздушной обороны в зоне СВО за сутки уничтожили шесть ракет ATACMS американского производства. Военные группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи, отразили пять контратак ВСУ и нанесли серию ударов по ВСУ в ДНР и ЛНР.