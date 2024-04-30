Мелитополь, 30 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России полностью освободили посёлок Работино в Запорожской области. Об этом 30 апреля сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.

РИА Новости

По его словам, с ореховского направления в зоне проведения спецоперации, где российские войска продолжают громить ВСУ, поступили отличные новости.

«После тяжёлых боёв возвращён под полный контроль ВС РФ населённый пункт Работино», — написал глава комиссии ОП.

Рогов также пообещал позднее уточнить детали освобождения посёлка.

Минобороны России информацию об освобождении Работино не подтверждали.

Как передавало ИА Регнум, начальник пресс-центра российской группировки «Днепр» Роман Кодрян 28 апреля сообщил об успешных штурмовых действиях ВС России в селе Работино. По его словам, за сутки украинские войска потеряли до 45 бойцов, четыре плавсредства, пять орудий и миномётов, пять автомобилей различного назначения, а также 73 разведывательных и ударных дрона.

22 апреля Рогов написал, что бойцы ВСУ сбежали с позиций из села Очеретино. По его словам, военные Вооружённых сил России сразу после этого зашли в населённый пункт и подняли государственные флаги в его центре.