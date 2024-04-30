Москва, 30 апреля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны в зоне проведения спецоперации за последние сутки уничтожили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. Об этом 30 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов <…> и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции», ― доложил военный.

Кроме того, российские военные при поддержке артиллерии и авиации уничтожили ангар для сборки легкомоторных ударных беспилотных самолётов, два склада военно-технического имущества, а также живую силу и военную технику украинской армии в 108 районах.

По данным Минобороны, с начала проведения СВО российские подразделения ликвидировали 23 619 беспилотных летательных аппаратов, более 500 зенитных ракетных комплексов, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9216 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля в региональном штабе обороны сообщили, что на территории Донецкой Народной Республики за неделю нейтрализовали почти 300 беспилотников украинских военных. Дроны уничтожили над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой. В Кировском и Петровском районах Донецка перехватили три дрона БПЛА типа «Баба-яга» под управлением системы Starlink. Они несли на себе самодельные взрывные устройства.

За сутки 28 апреля российские средства ПВО сбили пять ракет ATACMS и 46 беспилотников Вооружённых сил Украины.

Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в ночь на 30 апреля украинская армия попытались нанести удар по полуострову Крым с использованием американских ракет ATACMS. По его словам, российские силы противовоздушной обороны отлично сработали в небе над Джанкоем и Симферополем.