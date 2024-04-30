Белгород, 30 апреля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 30 апреля сбили одну воздушную цель, приближающуюся к Белгороду, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель на подлёте к городу», — сообщил Гладков.

О том, какие последствия это имело на земле, пока точно не известно, информацию уточняют специалисты. Предварительно удалось установить, что люди не пострадали, разрушений не произошло.

В три часа ночи 30 апреля в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Через полчаса её отменили. Затем сигнал ракетной опасности вновь заработал в 9:29 мск, в десять утра его отменили.

По данным Гладкова, в течение минувших суток ВСУ атаковали Белгородский район, в том числе село Таврово, посёлки Дубовое, Разумное и Новосадовый. Кроме того, ВСУ сбросили взрывное устройство на окраину села Безымено в Грайвороне. В Краснояружском районе ВСУ обстреляли из миномётов окраину села Староселье, в Шебекино, по селу Муром украинская армия выпустила четыре снаряда из ракетной системы залпового огня «Град», сообщил губернатор.

В результате атаки ВСУ 27 апреля в селе Вознесеновка в Шебекино серьёзно пострадал механизатор трактора. Украинская армия применила пять дронов-камикадзе, нанеся удары по сельхозпредприятию. Один снаряд попал в трактор, другой — в зерновоз.

Минобороны России в ночь на 30 апреля сообщило об уничтожении укреплённых позиций ВСУ на украинской территории в районе на границе с Белгородской областью. Удар по ВСУ нанесли экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения группировки войск прикрытия государственной границы, уничтожив личный состав расчёта FPV-дронов ВСУ.