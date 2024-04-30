Белгород, 30 апреля, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Экипажи БМП-3 подразделения группировки войск прикрытия государственной границы России уничтожили укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Экипажи БМП-3 мотострелкового подразделения группировки прикрытия государственной границы уничтожили укреплённые позиции украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В результате удара также был уничтожен личный состав расчёта FPV-дронов противника. Отмечается, что боевому выезду предшествовало тщательное наблюдение за действиями и позициями противника в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

В Минобороны подчеркнули, что группировка войск прикрытия госграницы выполняет задачи по недопущению наращивания сил противника на границе с РФ, а также предпринимает действия по срыву попыток ВСУ атаковать города и посёлки приграничных российских областей.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта глава ведомства Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны России сообщил, что Вооружённые силы Украины потеряли свыше 3,5 тысяч военных, пытаясь захватить приграничные населённые пункты в Белгородской и Курской областях. Только в период с 12 по 14 марта украинские войска потеряли более 1,5 тысячи бойцов, в том числе 18 танков и 23 боевые бронированные машины, в попытках прорваться на территории приграничных регионов.