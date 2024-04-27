Белгород, 27 апреля, 2024, 11:26 — ИА Регнум. В селе Вознесеновка в Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал механизатор трактора, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью пяти дронов-камикадзе. Одним дроном атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва пострадал механизатор. Мужчина с проникающими осколочными ранениями брюшной полости и проникающим ранением глаза бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь», — написал глава области в Telegram-канале.

По данным губернатора, другим беспилотником был атакован зерновоз. В результате атаки никто не пострадал, однако при взрыве повредилась цистерна зерновоза.

Кроме того, двумя FPV-дронами атакованы движущийся по трассе КАМАЗ и легковой автомобиль. Никто не пострадал, уточнил Гладков.

«Также в результате атаки FPV-дрона повреждения получил торговый объект (выбиты окна) и «Газель», припаркованная рядом», — добавил губернатор.

На местах происшествий работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, по данным Минобороны, ночью средства ПВО перехватили 66 вражеских беспилотников над Краснодарским краем, ещё два дрона ВСУ были сбиты над Крымским полуостровом.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, ВСУ пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.

Вечером 23 апреля в Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадали три человека. По информации Гладкова, у одного пострадавшего осколочные ранения грудной клетки и плеча, бригадой скорой он доставлен в областную клиническую больницу. Ещё двое мужчин — один с осколочным ранением живота, второй с осколочными ранениями голени и кисти — были доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода.