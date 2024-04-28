Москва, 28 апреля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять ракет ATACMS и 46 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 28 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 46 украинских беспилотных летательных аппаратов и пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США», — сказал он.

Всего с начала спецоперации на Украине, добавил представитель российского военного ведомства, уничтожено 23 587 беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, Киев тайно получил от Вашингтона свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS и уже начал использовать их против России. Как писала The New York Times со ссылкой на источники, передача была одобрена президентом США Джозефом Байденом ещё в середине февраля. ATACMS были включены в мартовский пакет помощи на 300 млн долларов. Также в него вошла новая партия кассетных модификаций этих систем.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, комментируя эту информацию, заявил, что используемые ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS внезапно «тупеют» — теряют цель и падают — из-за российских систем радиоэлектронной борьбы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что передача Украине ракет ATACMS лишний раз свидетельствует о вовлечённости США в конфликт. По его словам, Вашингтон подливает масло в огонь конфликта, однако эти поставки не помогут Украине изменить исход специальной военной операции, Россия одержит победу. Появление таких ракет лишь увеличит число жертв на Украине, подчеркнули в Кремле.

Президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения.