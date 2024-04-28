Москва, 28 апреля, 2024, 07:31 — ИА Регнум. В ночь с 27 на 28 апреля российские системы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима совершить несколько атак с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Девять дронов сбили над территорией Брянской области, три — над Курской областью, два поразили в небе над Белгородской областью, ещё три — над территорией Калужской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 апреля силы ПВО уничтожили 68 беспилотников над Россией. По информации Минобороны РФ, 66 дронов самолётного типа нейтрализовали над Краснодарским краем, ещё два беспилотника поразили над Республикой Крым.

За неделю Вооружённые силы России сбили самолёты МиГ-29, Су-25 и более 1,6 тыс. дронов ВСУ, отметил 27 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Также у противника перехватили 18 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, тактическую ракету «Точка-У», 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган».

Всего с начала проведения СВО российские войска уничтожили 593 самолёта, 270 вертолётов, 23 541 беспилотный летательный аппарат, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 864 танка и другие боевые бронированные машины, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9167 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 21 336 единиц специальной военной автомобильной техники.