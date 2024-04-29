Берлин, 29 апреля, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Очередной пакет военной помощи Украине, в который вошли десять БМП Marder с боеприпасами к ним, а также снаряды для танков Leopard 2 и система ПВО Skynex, передала Германия. Это следует из обновлённого списка переданных Украине вооружений, опубликованного 29 апреля на сайте правительства ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, новый пакет помощи включает ракеты для уже переданных систем ПВО IRIS-T SLM и около 30 тыс. боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Также в Киев передано 7,5 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, радар для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, один мостоукладчик Biber с запасными частями, один инженерный танк Dachs и девять минных тралов.

Киевом получены ещё пять противоракетных систем AMPS для вертолётов, подвесные моторы, осветительные приборы, 60 подвесных лодочных моторов, 600 светодиодных светильников, шесть большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh, 18 тыс. боеприпасов калибра 40 мм, 3 тыс. ручных противотанковых гранатомётов RGW 90 и неизвестное количество 120-миллиметровых боеприпасов для миномётов.

Дополнительно Германией переданы Украине около 2 тыс. маскировочных сетей, наборы для оказания первой помощи.

Отмечается, что в ФРГ готовят к передаче третью систему ПВО Patriot, обещанную правительством ранее.

Германия является вторым крупным поставщиком военной помощи Украине после США. На сегодняшний день правительство ФРГ предоставило украинской стороне помощь или предоставила обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские власти запросили у производителя немецких беспилотников Quantum-Systems GmbH более 800 разведывательных дронов Vector. С мая 2022 года германский производитель передал Киеву более 210 дронов типа Vector, около трети из них уже уничтожили.

В начале декабря 2023 года Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине. Глава немецкого Министерства обороны Борис Писториус 19 марта на базе ВВС США «Рамштайн» заявил, что ФРГ предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму почти €500 млн. Он объявил передачу 100 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Украины. Поставки начнутся в этом году, добавил министр.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года заявил, что никакая поддержка со стороны Запада киевского режима не изменит ход спецоперации. Поставки вооружений на Украину только истощат ресурсы стран, которые будут в этом участвовать, подчеркнул он.