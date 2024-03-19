Рамштайн-Мизенбах, Германия, 19 марта, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму почти €500 млн, сообщил 19 марта журналистам на базе ВВС США «Рамштайн» глава немецкого министерства обороны Борис Писториус.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Объявляем поставку 100 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Украины. Поставки начнутся в этом году», — сказал он.

Писториус добавил, что он не доверяет возможностям США по оказанию военной помощи киевскому режиму. Министр также подчеркнул, что Германия не планирует отправлять войска на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Олаф Шольц 7 февраля заявил, что Германия не такая большая страна, чтобы в одиночку обеспечить Украину необходимой помощью. По его словам, если к этому не подключатся другие государства, то это будет грозить опасностью Киеву.

12 марта помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Вашингтон выделит Киеву военной помощи на $300 млн долларов, он будет включать артиллерийские снаряды и управляемые ракеты GMLRS для HIMARS. При этом он признал, что такой суммы будет недостаточно для восполнения дефицита боеприпасов у ВСУ. Председатель украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что в стране такие суммы уходят за считаные недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года заявил, что никакая поддержка со стороны Запада киевского режима не изменит ход спецоперации. Поставки вооружений на Украину только истощат ресурсы стран, которые будут в этом участвовать, подчеркнул он.