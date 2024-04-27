Берлин, 28 апреля, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Украинские власти запросили у производителя немецких беспилотников Quantum-Systems GmbH более 800 разведывательных дронов Vector, сообщил 27 апреля журнал Der Spiegel.

airwar.ru Беспилотник vector

По данным издания, на прошлой неделе глава немецкой компании Quantum-Systems GmbH Флориан Зайбель вместе с вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком побывал на Украине. Зайбель отметил, что в ходе визита в Киеве выразили заинтересованность в дополнительных 812 беспилотниках Vector и подали заявку в специальный штаб по Украине Минобороны ФРГ.

На Украине работает сервисный центр Quantum-Systems, в задачи которого входят, в частности, тренировка специалистов, обслуживание БПЛА, логистика.

С мая 2022 года германский производитель передал Киеву более 210 дронов типа Vector, около трети из них уже уничтожили.

Беспилотник Vector имеет размах крыла 2,8 метра и запускается с руки. Дрон оснащён расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных, а также инфракрасным и электрооптическим сенсорами, что позволяет применять его круглые сутки. Беспилотник развивает скорость до 72 км в час, продолжительность его полёта — до 120 минут. Аппарат способен в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине. В него вошли 1,7 тыс. снарядов калибра 155 мм, 70 автоматических гранатомётов MGW, разведывательный беспилотник LUNA NG, десять разведывательных беспилотников Vector с запчастями, шесть патрульных машин, восемь грузовиков Zetros, а также 100 тыс. аптечек и другие медицинские препараты.

Глава немецкого Министерства обороны Борис Писториус 19 марта на базе ВВС США «Рамштайн» заявил, что ФРГ предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму почти €500 млн. Он объявил передачу 100 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Украины. Поставки начнутся в этом году, добавил министр.

В ходе военного конфликта на Украине Россия имеет преимущество в сфере радиоэлектронной борьбы. Украинские военные не могут противостоять российским средствам РЭБ, отметила 12 марта газета The New York Times.