Киев, 8 декабря, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине, сообщает 8 декабря «Страна. ua» со ссылкой на соответствующий документ.

Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Отмечается, что в новый пакет помощи вошли более 1,7 тыс. снарядов калибра 155 мм, 70 автоматических гранатометов MGW, разведывательный беспилотник LUNA NG, 10 разведывательных беспилотников VECTOR с запчастями.

Кроме того, Германия передаст Киеву шесть патрульных машин, восемь грузовиков Zetros, а также 100 тыс. аптечек и другие медицинские препараты.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Кильского института мировой экономики, объём помощи Украине с августа по октябрь 2023 года уменьшился почти на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, стоимость новых пакетов составила 2,11 млрд евро, что на 87% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и является самым низким показателем с января прошлого года.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 декабря заявил, что боевой потенциал ВСУ заметно снизился из-за эффективного ведения боевых действий российскими военными. ВС России наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение.

По словам главы российского оборонного ведомства, тотальная мобилизация на Украине и поставки западного вооружения не изменили и не изменят ситуацию, а становятся показателем отчаяния и лишь увеличивают потери украинских сил.

8 декабря немецкое издание Focus сообщило, что контрнаступление Вооружённых сил Украины закончилось провалом, ни одна из поставленных целей не была достигнута.