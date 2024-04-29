Киев, 29 апреля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Сообщения о том, что украинские военные получают приказы отставить строительство оборонительных линий в зоне боевых действий, можно объяснить уже знакомыми попытками киевского режима разжалобить западных спонсоров, чтобы добиться от них дополнительной помощи. Но возводить масштабные укрепления в непосредственной близости от наступающих войск России действительно бессмысленно.

Иван Шилов ИА REGNUM

Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум военный обозреватель Виктор Литовкин, комментируя информацию о том, что украинским военнослужащим дали приказ не строить новые укрепления западнее утраченной ими Авдеевки.

Эксперт напомнил, что представители киевского режима на разных уровнях всячески стараются привлекать внимание правящих кругов Запада к нынешнему тяжёлому положению украинских вооружённых сил на поле боя. Смысл этих заявлений прост — получение дополнительной военной помощи.

«Им нужны и вооружение, и деньги. Проблема с комплектованием. Да ещё и обиды на спонсоров — «вы нас втянули в эту войну и не хотите помогать в полной мере». И что якобы бессмысленно в этих условиях строить укрепления», — отметил собеседник ИА Регнум.

Кроме того, в условиях уже происходящего активного продвижения российской армии вперёд украинским военным действительно поздно строить некие масштабные укрепления «в чистом поле», заметил военный обозреватель. Нужно либо организовывать насыщенные оборонительные линии гораздо западнее, в глубине территории, которую контролирует киевский режим, либо делать ставку на препятствие продвижению войск России за счёт организации упорного сопротивления в сравнительно крупных населённых пунктах с достаточно плотной городской застройкой. Но и к этим городам всё равно придётся пристраивать своего рода «фортеции», способные сдерживать приближение российской армии непосредственно к большому городу.

Причём, как показал опыт, украинские власти постараются сделать всё, чтобы не позволить жителям крупной городской агломерации покинуть дома и спрятаться за их спинами, превратив мирное населением в заложников. Поэтому военное руководство России, как предположил эксперт, скорее всего, не будет ставить задачу штурма, например, Харькова или Запорожья в условиях сохраняющейся относительной боеспособности ВСУ.

«Это очень крупные города, в которых невозможно воевать, если не разрушать жилые дома, инфраструктуру. Там живут мирные люди, а мы принципиально не воюем против населения Украины», — резюмировал Литовкин.

Украинские военные на авдеевском направлении получили приказ прекратить возведение оборонительных сооружений, сообщило 29 апреля издание Japan Times. Военнослужащие, на которых сослалось англоязычное японское издание, уточнили, что вначале их отправили строить оборонительные рубежи, но в дальнейшем им поручили оставаться на местах и ждать дальнейших приказов. Ситуация изменилась: армия России заметно продвинулась вперёд.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, как сообщало ИА Регнум, 28 апреля признал преимущество российской армии в силах и средствах и отметил, что Вооружённые силы России смогли добиться тактических успехов на ряде направлений за счёт активных действий. За день до этого, 27 апреля, он заявил, обращаясь к союзникам киевского режима, что украинские войска на фронте оказались в сложной ситуации, и указал на потребности ВСУ в боеприпасах и технике.

Ранее, 23 апреля, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона потеряла почти полмиллиона военнослужащих с момента начала спецоперации в 2022 году. При этом российские военные развеяли миф о превосходстве западного вооружения, заметил министр.